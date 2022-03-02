ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yönelik aldıkları yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz" diyen Biden, "ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek" ifadesini kullandı.

Biden, "ABD'li şirketleri ve tüketicileri Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların etkisinden korumak adına elimizdeki her aracı kullanacağız. Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla doğrudan yardım sağlıyoruz" dedi.

"Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole edilmiş durumda" diyen Biden, "Savaş alanında kazanç elde edebilir, ancak uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek" şeklinde konuştu.