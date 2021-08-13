ATSO Başkanı'ndan 'Burhan Kuzu' iddiası

ATSO başkanı Hikmet Çinçin, Burhan Kuzu'nun kendisini arayarak Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Hatay'da kurulu bulunan katı atık düzenleme dopolama alanıyla ilgili yaptığı itirazlardan vazgeçmesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

Çinçin'in iddiasına göre Hatay'ın Antakya ilçesi Gökcegöz Mahallesi'nde bulunanan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisi kapasite artışı yapmak istedi. Ticaret ve Sanayi Odası bu alan içerisinde vahşi depolama yapıldığı gerekçesiyle buna karşı çıktı.

Çinçin'in iddiasına göre tesis içerisinde bulunan ATYA Enerji santrali sahibi Metin Yıldız, Burhan Kuzu'yla görüşerek Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının kapasite artışına karşı çıkmaması için konuya müdahil olmasını söyledi.

Bunun ardından Burhan Kuzu Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i arayarak bu yönde telkinde bulundu.

'Siyaseten de tanışırım iktidara yakın birisiyim'

İddiaların odağındaki ATYA Enerji sahibi Metin Yıldız Karşıpencere'ye yaptığı açıklamada "Burhan Kuzu'yu hayatımda iki defa gördüm. Bu meseleyle ilgili de hukuki destek almak için kendisini aradım. Fakat bunun ardından Burhan Hoca birilerini aramışmıdır bilemem" dedi.

Sorulara kaçamak cevaplar veren Metin Yıldız'a neden hukuki destek almak için Hatay'dan herhangi bir avukata ulaşmadığı sorulduğunda ise "ben kendisiyle siyaseten de tanışırım iktidara yakın biriyim neticede" ifadesini kullandı.

'Beştepe'den bir telefon geldi bana'

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise Karşıpencere'ye yaptığı açıklamada "Ben Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolam alanında kapasite artışı yapmak istedi. Bizlerde o alanda vahşi depolama yapıldığını ve ekosisteme ciddi zarar verildiğini söyledik.

Bu nedenle birçok yetkili kurumla yazışmalar yaptık. Kapasitenin artmaması ve başka bir alana çöplerin dökülmesi için. Ayrıca bu çöp tesisinin hemen yanı başında Ortadoğu'nun en büyük entegre damızlık tavuk tesisi bulunmakta.

Kapasite artışı olursa bu tesis bundan olumsuz etkilenecekti. Düşünebiliyor musunuz bir tavuk üretim tesisinin yanında katı atık tesisi var ve bu tesis alanı daha da genişletmek istiyor. Bu tesisin içerisinde ATYA Enerji şirketine ait birde enerji santrali bulunuyor. Bu şirket metan gazından elektrik üretiyor.

Biz tüm yazışmalara devam ederken bir gün Beştepe'den bir telefon geldi bana.

Arayan kişi Burhan Kuzu'ydu. Süreci uzatmamamı istedi. Atık tesisinin içinde enerji santrali bulunduğunu ifade ederek bu işten vazgeçmem yönünde telkinde bulundu. Burhan Kuzu'yu aratan kişinin Metin Yıldız olduğunu düşünüyorum.

Fakat biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak doğru bildiğimiz yoldan vazgeçmedik. Bu alanda vahşi depolama yapılıyor. Tüm görüntüler elimizde mevcut." dedi.