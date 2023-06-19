ATO Başkanı: Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, özel bankalara "kredi musluklarını açma" çağrısı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan Baran son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran üyelerinin olumlu sonuç alamadığını ifade etti.

Baran, "Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür. Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının ülke ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.