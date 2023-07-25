ATO Başkanı, kamu kurumlarını suçladı: İş arayanların beklentisi çok yüksekmiş!

Tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını söyleyen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor” dedi.

Özel sektörün "çalışan bulamamasının" nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu öne süren Baran, "Çok düşük karlılık oranlarıyla faaliyet gösteren özel sektörümüzün ücretleri kamudaki bazı pozisyonların gerisinde kalıyor" dedi.

'Nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulamaz hale geldik'

Baran yaptığı yazılı açıklamada, “Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişi bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Baran, "İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü” dedi.

Kamu kurumlarındaki ücretlerden şikayet etti

Türkiye’de özelleştirme çalışmalarıyla birlikte kamunun, "reel sektörün faaliyet gösterebileceği alanlar"dan çekildiğine dikkati çeken Baran, "kamunun istihdam deposu olduğu" algısını yıkmadan reel sektörün "işçi bulma sorununu" çözmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

"Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu" öne süren Baran, şöyle devam etti:

“Çok düşük karlılık oranlarıyla faaliyet gösteren özel sektörümüzün ücretleri kamudaki bazı pozisyonların gerisinde kalıyor. İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor.”