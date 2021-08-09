ATM'lerde yapılan EFT işlem ücretlerine zam

Merkez Bankası, ticari kredi kullanımı nedeniyle banka ve finansman kuruluşlarının aldığı ücretlere ilişkin düzenleme yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde yapılan düzenlemeye göre, proje, satın alım ve birleşme, özelleştirme, yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler, ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Ekspertiz ücretleri üçüncü kişilere ödetilecek

Düzenlemeye göre ayrıca, kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek. Önceki düzenlemede bu ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarla sınırlıydı.

Tebliğle ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret de artırıldı. Buna göre işlem tutarı bin TL’nin altındaki EFT işlemlerinin ATM’den yapılması halinde alınan ücret 2 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı. EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.

Finansal Kurumlar Birliği eklendi

Tebliğin “Üye işyeri ücretleri” başlıklı 20. maddesinde yapılan değişikliğe göre, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti de yüzde 1.60’dan yüzde 1.90’a yükseltildi.

Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayımlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğde yapılan değişiklikle, tebliğin tanım maddesinde yer alan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” ibaresi “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirildi.