ATM soygunu üzerine şarkı yazan rapçi ATM soyarken tutuklandı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 yaşındaki bir adam, ATM soymaktan tutuklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, rapçi olduğu öğrenilen kişinin daha önce ATM soymak üzerine bir şarkı yazıp YouTube'da yayınladığı ortaya çıktı.

Nashville Metropolitan Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, pazartesi günü Nashville'deki bir Bank of America şubesinde bir ATM teknisyeni bankamatiğe yükleme yaparken dört kişilik bir grup tarafından alıkonuldu. Bankamatiği soymaya çalışan kişiler arasında 30 yaşındaki Ladesion Riley de vardı.

Parayı alıp araçlarına yükleyen grup daha sonra yakalandı ve tutuklandı.

Yapılan soruşturmada 30 yaşındaki Riley'in '213 Jugg god' ismiyle rap şarkı söylediği, nisan ayında ise ATM soyma üzerine kaleme aldığı 'Make It Home' (Eve Ulaşmak) şarkısını YouTube'da yayınladığı ortaya çıktı.