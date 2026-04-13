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Atlas Çağlayan cinayeti davası: İddianame kabul edildi, duruşma 9 Haziran'da

İstanbul'un Güngören ilçesi Merter Mahallesi'nde 14 Ocak'ta lise öğrencisi Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da başlayacak.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 13.04.2026 , 15:24

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek.

Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında iddianame düzenlendi.

NTV'nin aktardığına göre, olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran’da görülecek.

Katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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