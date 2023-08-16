Atlantik Okyanusu'ndaki Cabo Verde açıklarında göçmen teknesi battı

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çoğunluğu Senegalli olan göçmenleri taşıyan teknenin, Cabo Verde açıklarında battığı duyuruldu.

Açıklamada, teknenin Dakar'a yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Fass Boye kıyılarından 101 kişiyle ayrıldığı belirtilerek, 38 kişinin kurtartıldığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de İspanya'nın Kanarya Adalarına doğru yola çıkan teknedeki diğer kişilerin ölmüş olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkent Dakar'da da 24 Temmuz'da göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi Ouakam semti açıklarında alabora olmuş, olayda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)