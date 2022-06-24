Atina'dan Girit hamlesi: Donanmasının yarısı...

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, deniz kuvvetleri için 7, kara kuvvetleri için de 6 projeyle ilgili parlamento silahlanma ve sözleşme komisyonundan onay aldı. Bu çerçevede, Girit adasının Suda mevkinde bulunan Yunan deniz üssü, 190 milyon avro harcanarak, yeni tesisler de inşa edilmek suretiyle genişletilecek.

Hedef, 2019’da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve 2020’de Doğu Akdeniz’de yaşanan Oruç Reis krizinden sonra önemli bir konuma gelen Girit’teki deniz üssünün, Yunan donanmasının yarısının barındırabilmesi.

İkinci büyük üs

Hürriyet Gazetesi'nden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan kurmaylar, Atina yakınlarındaki Salamina adasından sonra ülkenin ikinci büyük deniz üssünün Girit’te olacağını belirttiler. Girit adasının Suda körfezinin bir ucunda Yunan, diğer ucunda da ABD deniz üssü bulunuyor. Onaylanan diğer projeler ise şunlar:

S-70 Aegean Hawk tipi helikopterlerin modernizasyonu için 160 milyon avro.

RM-70 tipi çoklu roketatar sistemlerinin modernizasyonu için 90 milyon avro.

122 mm’lik roket sistemlerinin modernizasyonu için 80-90 milyon avro.

30 bin adet 122 mm’lik tank mermisi satın alımı için 150 milyon avro.

Apache tipi helikopterlerde kullanılan Hellfire tipi füzelerin satın alımı için 20 milyon avro.