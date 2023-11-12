Atina'daki maraton koşusunda Filistin bayrakları açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen maraton koşusunda, izleyiciler, Filistin bayrakları açarak Filistin'e destek verdi.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Atina Maratonu'na, 70 binin üzerinde kişiyle rekor katılım oldu.

Tarihi Olimpiyat Stadı'nda işçiler ve gençler Filistin bayrakları açarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) de "Özgür Filistin" yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Geçen yıl kadınlarda birinciliği göğüsleyen Vasiliki Konstandinopulu da bu yıl koşusunu, elinde Filistin bayrağı ile yaptı.

Öte yandan maraton sırasında Yunanistan hükümeti başta Filistinliler olmak üzere birçok kişiyi gözaltına aldı. Yunanistan'ın ünlü oyuncuları Antonis ve Angeliki Xenos da arabalarında Filistin bayrağı asılıyken İsrail Büyükelçiliği önünden geçtikleri için gözaltına alındılar.

Yunanistan Komünist Partisi ve PAME hükümetin gözaltı terörünü kınayarak, Yunanistan halkının Filistin'le dayanışmasının engellenemeyeceğini bildirdi.