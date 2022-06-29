Atina'da otobüs şoförleri özelleştirmeye karşı grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da otobüs sürücüleri kamusal toplu taşıma hizmetinin ihalelerle özel şirketlere devredilmesine karşı 24 saatlik greve çıktı.

Atina Kentsel Taşımacılık Sendikası (OASA) üyesi işçiler bir günlük grev ilan etti. İşçiler sendika merkezi önünde bir araya geldi.

OASA, kamusal kent içi taşımacılık hizmetinin KTEL gibi özel şirketlerle yapılan ihalelerin uzatılması yoluyla özelleştirilmek istenmesini protesto ediyor.

Sendikadan yapılan açıklamada KTEL ile sürekli sözleşmelerle kamusal olan toplu taşımacılık hizmetinin özelleştirilmesi planlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.