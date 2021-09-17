Atina'da NATO protestosu: Halkların katillerine toprak da su da yok!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da NATO Askeri Komitesi'nin toplantısı halk tarafından protesto edildi.

Sendikalar, öğrenci dernekleri, serbest meslek birlikleri, Yunanistan Uluslararası Barış Komitesi (EEDYE) üyeleri Özgürlük Parkı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne düzenledikleri yürüyüşte "Halkların katillerine toprak da su da yok" sloganları attı.

Yürüyüşe Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas da katıldı.

"Emperyalizmde boyun eğmek yok, tek süper güç halktır", "Çocuklarımızın sınırların ötesinde işi yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından ABD Büyükelçiliği önünde sembolik olarak ABD ve NATO bayrakları ateşe verildi.

Atina İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı Giannis Anagnostou ABD Büyükelçiliği önünde yaptığı konuşmada "İşçiler, gençlik, tüm halkımız bugün burada ABD, NATO ve AB'nin savaş planlarına ve ülkemizin bu planlara dahil olmasına karşı olduğumuzu ilan etmek için bir araya geldik" dedi.

ABD ve NATO'nun tehlikeli planlarında karşı halkın örgütlülüğünün ve mücadelesinin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan eylemde, NATO Askeri Komitesi'nin toplantısının amacının ittifakın Ege, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu ve İran Körfezi'ndeki varlığını güçlendirmek ve ittifakın Çin ve Rusya ile acımasız emperyalist rekabetinde "ilk nükleer savaş" planlarına hazırlık için altyapı oluşturmak olduğuna dikkat çekildi.