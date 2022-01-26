Atina'da bir binada patlama meydana geldi. Patlama neticesinde çok sayıda binada maddi hasar meydana gelirken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlama sonrasında binada yangın çıktı.

VOA'da yer alan habere göre, patlamaya bağlı olarak vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi hastaneye sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yaklaşık 200 metre çapındaki alanda bulunan çevre binaların da camlarının kırıldığı ve binaların zarar gördüğü belirtiliyor.

Patlamanın etkisiyle binalardan kopan parçalar nedeniyle şehrin ana caddelerinden biri olan Syngrou Caddesi’nde trafikte aksamalar meydana geldiği ifade ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin binadaki yangını kontrol altına aldıkları belirtilirken patlamaya henüz neyin neden olduğu bilinmiyor. Yetkililer güçlü patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.