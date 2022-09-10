Atina: Türkiye'nin Müslüman dini liderler hakkındaki iddiaları uydurma

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın Batı Trakya'daki Müslüman azınlığa kendilerinin seçmesine izin vermek yerine 'atanmış dini liderler veya müftüler dayattığı' yönündeki iddialarına karşı bir açıklama yaptı.

Cuma gecesi yapılan açıklamada, "Türk tarafı bir kez daha gerçekleri çarpıtmaya ve Trakya'daki Müslüman azınlık ile ilgili yalan haberler yaymaya çalışıyor" denildi.

Atina: Lozan'ın hangi hükmünde geçiyormuş gösterin

Açıklamada söz konusu 'seçilmiş müftü' uygulamasının Ankara'nın savunduğu gibi Lozan Antlaşması'nda bulunmadığı belirtilirken "Lozan Anlaşması'nın hangi hükmünün Trakya'daki Müslüman azınlığın müftülerinin seçildiğinden bahsettiği konusunda insan gerçekten hayrete düşüyor" denildi. Öte yandan Türkiye tarafı Lozan'ı "sistemli bir şekilde ihlal etmekle" suçlandı.

Ankara'dan "söz konusu maddeyi göstermesini beklediğini" belirten Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin kendi topraklarında uygulamadığı, üçüncü bir devlette dini liderlerin seçilmesi için prosedürler oluşturmaya çalışması en azından bir tezatlıktır" dedi.

Yunanistan: 'Müftü yasası' İslam'ın ilkeleriyle uyumlu

Yunanistan Parlamentosu geçtiğimiz günlerde Müftülere yönelik bir yasayı kabul etti. Yunanistan, Trakya'daki Müftüler ve Müslüman din adamları için geçerli olan yasanın Lozan Antlaşması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Yunanistan Anayasası ve ülkenin uluslararası yükümlülükleri ile tam uyumlu bir çerçevede olduğunu savunuyor.

Atina'dan yapılan açıklamada ayrıca söz konusu yasanın 'İslam ilke ve uygulamaları ile son derece uyumlu' olduğu öne sürüldü.

Türkiye'ye dönük 'Rum azınlığının haklarını ihlal' suçlaması

Yapılan açıklamada "Yunanistan, bir Avrupa demokrasisi ve Hukukun Üstünlüğü ile yönetilen bir devlet olarak, Trakya'daki Müslüman azınlığa karşı Lozan Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak riayet etmektedir" denilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ise İstanbul, Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada'da (Tenedos) neredeyse yok olmaya yüz tutmuş Rum azınlığının haklarını ihlal etmeye devam ediyor."