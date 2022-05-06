Atilla Taş'tan Kaftancıoğlu'na: CHP bana sırt döndü, nefret ediyorum artık hepinizden

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter'da açtığı sohbet odasına katılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Taş, sohbet odasında Kaftancıoğlu'na “CHP olarak bana sırt döndünüz. Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden" dedi.