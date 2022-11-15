Atilla Taş'ın paylaşımı sonrası AKP'lilerden tutuklama çağrısı

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından "Allahım! Bugün de beni AKP’li yaratmadığın için sana şükürler olsun! O kavmi kahreyle! İlk seçimle yok et inşallah!" paylaşımında bulundu.

Taş'ın bu paylaşımı sonrası AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Şuna cevap vermeyelim diyoruz ama, her seferinde dikkatimizi çekmek için daha büyük çukurlara giriyor. Hukukçu olarak yorumum; şu suçun karşılığı, adil bir yargılama ile, seçim gününü içeride geçirtmeye elverişli bir hapis cezası" dedi.

AKP'li vekil Alpay Özalan ise, “Muhalefetin provokatör trolleri, iyice raydan çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek isteyenler, yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Herkes haddini bilecek!” ifadesini kullandı.