Atilla Taş özür diledi: 'Söylem haddini aştı'

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyada bir sohbet odasında yaptığı konuşmayla gündem oldu.

Karadenizliler hakkında "Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık" diyen Taş, bu sözlerinin tepki çekmesi sonrası özür mesajı paylaştı.

Taş, "Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim" dedi.