Atık kağıt işçilerinden eylem: 'Fakirin ekmeğiyle oynamayın!'

İzmir'de Roman yurttaşlar, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde hurda topladıkları için kesilen para cezalarını protesto etti. Eylemde "Hurdamıza dokunmayın", "Fakirin ekmeğiyle oynamayın", "Bizim de sesimizi duyun" yazılı dövizler taşındı. Eylemde konuşan Roman kökenli CHP'li İzmir Milletvekili Özcan Purçu, büyük şirketlere verilen geri dönüşüm ihalelerine tepki gösterdi.

'Kanunları zenginden değil yoksuldan yana çıkarsınlar'

ANKA'nın haberine göre son günlerde hurda toplayan yurttaşlara ağır para cezaları kesildiğini anlatan Purçu, şöyle konuştu:

"Yurttaşımız çöpten, hurdadan nafakasını çıkarmaya çalışıyor. Çoluk çocuğuna bakmaya çalışıyor. Bir devletin yetkilisi, valiliğin kararnamesiymiş, valiliğin kararıymış, Çevre Bakanlığı'nın çıkardığı kanunmuş... Bu garibana 10 milyar (bin lira), 15 milyar ceza yazılsın, sen hurda toplama! Hurda toplamasın hadi. Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın! Geçimini namusuyla, şerefiyle, kanunlara saygılı bir şekilde, sokaktan çöpünü, hurdasını toplamasın. Ne yapsın? Tamam toplamasın hadi. Ama devlet buna bir çare bulsun. Gelsin bugün ekmek parasını versin. Elektriğini ödesin, suyunu ödesin, çoluk çocuğun baksın bakalım devlet. Bakar mı? Bakmaz. Çünkü sosyal devlet Anayasada yazıyor ama Anayasada yazan sosyal devlet hakları bu vatandaşımıza yok. Neden yok vatandaşımıza.

Hurdayı toplamazsa, o çöpün içine elini sokmazsa lağımın içinde bu kardeşim bugün aç. Çünkü günlük geçiniyor. Acaba kabahati işleyen devlet mi geçimini çöpten sağlayan bu şerefli, haysiyetli vatandaş mı? Hangisi? Devlet kendine çekidüzen versin, kanunları zenginden yana değil vatandaştan, yoksuldan, garibandan yana çıkarsın. Haysiyetiyle şerefiyle ekmek parasını çıkarmaya çalışan vatandaştan yana kullansın kanunları ve düzenlesin."