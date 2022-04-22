Atık kağıt işçilerinden eylem: 'Fakirin ekmeğiyle oynamayın!'

İzmir'de Roman yurttaşlar, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde hurda topladıkları için kesilen para cezalarını protesto etti. Eylemde "Hurdamıza dokunmayın", "Fakirin ekmeğiyle oynamayın", "Bizim de sesimizi duyun" yazılı dövizler taşındı. Eylemde konuşan Roman kökenli CHP'li İzmir Milletvekili Özcan Purçu, büyük şirketlere verilen geri dönüşüm ihalelerine tepki gösterdi.
'Kanunları zenginden değil yoksuldan yana çıkarsınlar'
ANKA'nın haberine göre son günlerde hurda toplayan yurttaşlara ağır para cezaları kesildiğini anlatan Purçu, şöyle konuştu: