Atık kağıt toplayan işçiler örgütlendi: Biz birlikte güçlüyüz

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi zabıtaları tarafından içindeki kâğıtlarla birlikte çekçeklerine el konulan işçiler, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nda örgütlenmeye karar verdi.

Kadıköy İşçi Evi’nde bir araya gelen işçiler "Sadece başımıza bir iş geldiğinde, çekçekleri kaptırdığımızda ya da malımızı gasp ettiklerinde değil, bizim her zaman birlikte durmamız, güçlenmemiz lazım. Bizi zayıf ve yalnız zannediyorlar, o günler geride kaldı, artık bizim bir Dayanışma Ağımız var. Şimdi çekçekleri geri almak için uğraşıyoruz ama bir daha onları almaya cesaret edemeyecekler." açıklaması yaptılar.

Toplantıda geri dönüşüm işçilerinin İstanbul'un pek çok ilçesinde benzer sorunlar yaşadıklarına, yasal boşluklar ve kayıtsızlık nedeniyle keyfi baskılara maruz kaldıklarına, örgütsüzlük nedeniyle mücadelede süreklilik sağlanamadığına vurgu yapıldı.

İşçiler Geri Dönüşüm İşçileri Dayanışma Ağı'nın kurulmasıyla birlikte bu ağı daha da genişleteceklerini, sadece Kadıköy'le sınırlı kalmayıp benzer sorunları olan ve İstanbul'un diğer ilçelerinde çalışan geri dönüşüm işçilerini de mücadeleye katacaklarını söylediler.