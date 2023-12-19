Atık havuzu patladı: AKP'li vekilin madeni vadiyi katletti

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu “Alagöz Maden” isimli şirket, Giresun’daki Harşit Vadisi’nde ciddi doğa tahribatına neden oldu.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık iki yıldır mücadele ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre söz konusu şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madenin atık depolama ve kırma elem tesisini her geçen gün genişletiyor. Yöre sakinleri, Alagöz Maden’in ağaç katliamı yaptığını, çevre köylerin de ana su kaynağı olan Derin Dere’yi kirlettiğini söylüyor.

Madenin atık havuzunun patladığı ve uzun süredir de madenden dereye kimyasal madde karıştığı belirtiliyor. Tüm uyarılarına ve dilekçelerine rağmen de yetkililer bir inceleme yapmıyor. Dereyi besleyen kollarda suyun siyah renkte aktığı görülüyor.