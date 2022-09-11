Atı tokatlayan temsili süvariye para cezası

Manisa'nın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla 8 Eylül'de düzenlenen törende kullanılan atlardan birine şiddet uygulayan Musa Teyfur para cezasına çarptırıldı.
Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetlerinin kente girişi öncesinde törende kullanılan atlardan birinin huysuzlanmasının ardından temsili süvari ata şiddet uygulamıştı.
Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmıştı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.