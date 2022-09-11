Kaçak avcılar, av koruma memurunu öldürdü

Hatay'ın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

Haber Merkezi

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, 11 Eylül Pazar günü saat 09.30 sıralarında kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

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