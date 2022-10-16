Atatürk'e hakaret eden yurt müdürüne ödül gibi tayine tepki

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi Başkanı Cihan Taşar, sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Fatih Özüdoğru’nun Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Eskişehir’deki Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’na müdür olarak atanmasına tepki gösterdi. Taşar, “Bu kişinin, gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci yurdunda müdür olarak değil, herhangi bir kamu görevlisi dahi olması kabul edilemez. Bu kişi, Eskişehir’e ödül olarak mı tayin edildi” dedi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yurt müdürlüğü yaparken 2020 yılının başında Eskişehir’deki Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’na müdür olarak atanan Fatih Özüdoğru’nun, sosyal medya hesaplarında daha önce yaptığı paylaşımlarda Atatürk’e hakaret ettiği, Fethullah Gülen'i övdüğü ve 18 yaş altı evliliği meşrulaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Cihan Taşar, bugün yaptığı yazılı açıklamada bu atamaya tepki gösterdi.

Taşar, şunları kaydetti:

“Bu kişi, kamu görevlisi olmasına rağmen görevden alınmıyor ve cezalandırılmıyor. Aksine, ödül olarak Eskişehir’e tayin ediliyor. Şu anda da Cumhuriyet kenti Eskişehir’imizde Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda müdür olarak görev yapmaktadır. Eskişehir halkı, Cumhuriyet’e ve atasına bağlı bir kenttir. Ve böyle alçakça saldırıları asla kabul etmez ve etmeyecektir. Yetkilileri buradan uyarıyoruz. Kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk'e çirkince saldıran bu kişi hakkında derhal soruşturma açın ve görevden açığa alın. Bu kişinin, gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci yurdunda müdür olarak değil, herhangi bir kamu görevlisi dahi olması kabul edilemez. Bu kişi, Eskişehir’e ödül olarak mı tayin edildi? Açıklanmasını istiyoruz. Biliniz ki bu hainin alçakça saldırılarına göz yummak, onu aklamak. Bu çirkinliklere, adiliklere ortak olmaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak, Atatürk’ümüze yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor ve gerekli hukuksal sürecin takipçisi olacağımızı buradan açıklıyoruz.” (ANKA)