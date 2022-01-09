Atatürk posterine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye’nin en köklü liselerinden birisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde, bir grup öğrencinin Atatürk posterine kesici aletle saldırdığı haberleri sosyal medyada ve basında yer almıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak; 20 Aralık’ta olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 27 Aralık’ta disiplin işlemi uygulandığını, ayrıca müfettiş de görevlendirildiğini bildirdi. Milli Eğitim İl Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır.”