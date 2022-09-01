Atatürk Orman Çiftliği arazisi AKP döneminde 382 dekar azaldı

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’in 2002-2022 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki değişime ve betonlaşmaya ilişkin sorularını yanıtlayan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, “2002 yılındaki arazi varlığımız 33 bin 487 dekardır. 3402 sayılı kanun gereği 125,4 dekar, 1983 yılında çıkarılan 2823 sayılı kanun gereği de 256,4 dekar azalmıştır. 2022 yılındaki arazi varlığımız 33 bin 105 dekardır. Yapıların iz düşüm alanları hesaplanarak bulunan beton ayak izi miktarı 2002 yılında 283 bin 190 metrekare iken 2022 yılında yaklaşık 314 bin 635 metrekaredir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925'te 55 bin 538 dekar arazi üzerine kurulan ve 1937'de Hazine’ye bağışlanan Atatürk Orman Çitfliği’nin arazi varlığı o günden bugüne önemli ölçüde azaldı. Atatürk Orman Çiftliği, hazineye bağışlandığında yaklaşık 55 bin 538 dekar arazi varlığına sahipken, 22 bin 282 dekar arazi varlığı 1939 ile 1983 yılları arasında çıkarılan yasalarla ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu kararlarıyla başta Millî Savunma Bakanlığı, Hazine, Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Hava Kurumu gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara satıldı veya devredildi.

Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği’nde geniş bir arazi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılması betonlaşmayı önemli ölçüde artırırken, çiftliğin arazi varlığını da azalttı.

Betona boğuldu

AKP döneminde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve diğer yapılar nedeniyle Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde 382 dekarlık azalma meydana geldiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin satışı veya devriyle ilgili 1983 yılından günümüze kadar herhangi bir kanun çıkarılmadığı halde arazi büyüklüğünde azalmalar meydana geldi. KİT Komisyonu’nda özellikle AKP hükümeti dönemindeki arazi varlığı değişimini sordum. AOÇ müdüründen gelen yanıt bizi şaşırtmadı. AKP döneminde AOÇ arazisinde 382 dekar azalma olurken, betonlaşmada da 31 bin 445 metrekare artmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında kurmuş olduğu çiftlikleri 11 Haziran 1937 tarihinde yazmış olduğu bağış mektubuyla kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılması şartıyla hazineye, dolayısıyla millete bağışlamıştır.”