'Atatürk Orman Çiftliği alanında mescit ve Kuran Kursu yapılamaz' kararı

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Büyükşehir’e kiralanan alanı, mescit, kuran kursu ve taziye alanı yapılması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Vakfı’na kiralamış ve bu kapsamda 2015 yılında plan değişikliği yapmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mevlana Bulvarı üzerindeki iletişim daire başkanlığının hemen arkasında bulunan mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait alandaki, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ve AOÇ kanununa aykırı imar plan değişikliğini yargıya taşımıştı. 7 yıl süren davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı olarak, vakıflara kiralanmasını, plan değişikliği ile yapılaşmaya açılarak talan edilmesini ve 7 yıl süren hukuk mücadelesini titizlikle takip ettik. Sonuçta yargı kararını kamu yararından yana verdi. Tarikatların ve vakıfların gelirlerinin denetlenmediğinin tartışıldığı bir süreçte, Atatürk Orman Çiftliği alanları üzerinden rant devşirmeye çalışan, Gökçek’e ve alanın kiralandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı’na en güzel cevap yargıdan gelmiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin peşkeş çekilmeye çalışıldığı söz konusu vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Refah Partisi Milletvekili Hüsamettin Korkutata’dır. Korkutata’nın ailesinin şirketlerine Gökçek döneminde kiralanan otopark ve mal teminlerinin düşük kira bedelleri ortaya çıkmıştı ve Korkutata ailesi 9 farklı şirket ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 56 ihale aldığı kamuoyunun gündemine gelmişti. Atatürk Orman Çiftliği alanının da bu vâkıfa kiralanması, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu hukuka aykırı işlemin tarafı olması, sistematik bir talanın göstergesidir. Atatürk Orman Çiftliği alanları, cemaatlerin tarikatların kuran kursu ve mescit yapacağı yer değildir. Yargı kararı, kamu yararı açısından topluma bir nefes olmuştur. Atatürk Orman Çiftliği’nin en küçük parçası bile takibimiz altındadır, mücadelemiz devam edecektir. ”