Atatürk Kültür Merkezi'nde Emine Erdoğan protestosu

Özbekistan'ın Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı' adlı dans gösterisi, Türkiye'de ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Koreograf Raimondo Rebeck'in yönettiği, UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun bale topluluğu tarafından icra edilen gösteri geçtiğimiz Salı akşamı seyirciyle buluştu.

Gösterim öncesi sunucu tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunmak istendi. Seyirciler söz konusu mesajın okunmasına izin vermedi ve alkışlarla protesto etti.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.