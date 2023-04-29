'Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na yıllardır atama yapılmıyor'

CHP Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

ANKA'nın haberine göre, Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı, aynı anda hem Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekilliği’ne getirildi hem de Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği’ne atandı. Tek bir kişinin iki başkanlığa vekalet etmesi, ‘huzur hakkı’ gibi ek ödeme alıp almadığı sorusunu da akıllara getiriyor. AKP yöneticilerinin, devlet kurumlarının kademelerini yandaşlarıyla doldurması yetmezmiş gibi kalan makamları da yine makamlı yandaşlarına paylaştırıyor! Neredeyse her yandaşa iki koltuk düşüyor. Dolayısıyla da yönetim kurulunda 3 kere yer almanın kaymağı olan huzur hakkı da alınıyor mu sorusunu sormadan edemiyoruz. 14 Mayıs, vatandaşın parasını kamu kuruluşları aracılığıyla iç edenlerden hesap soracağımız gündür. 14 Mayıs temiz siyasetin, liyakatli yöneticilerin, hak, hukuk ve adaletin başlangıcı; doymayan AKP yöneticileri ve yandaşlarının sonu olacaktır.

'Yasaya aykırı kararlar alınıyor'

664 sayılı KHK’nın 6. Maddesinin birinci bendine göre Kurumun yönetim kurulu üyeleri Yüksek Kurum başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığınca seçilecek 3 üye ile ilgili Bakan tarafından seçilecek 1 üye ve kurum başkanlarından (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi) oluşmaktadır. KHK’ın 6. Maddesinin ikinci bendine göre ise, boşalan üyelikler için 3 ay içerisinde gerekli seçimin yapılması karar altına alınmıştır. Fakat Cumhurbaşkanlığı tarafından boş olan üyeliklere herhangi bir atama gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan 664 sayılı KHK’nın 6. Maddesinin üçüncü bendine göre ise de 9 kişiden oluşması gereken yönetim kurulu en az 5 kişi ile toplantı yapmak zorundadır. Ancak gelinen noktada yüksek kurum başkanının bağlı iki kurumun başkanlığına (Türk Dil Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi) da vekalet etmesi nedeniyle yönetim kurulu toplantıları yasaya aykırı bir şekilde 4 kişi ile yapılmak durumunda kalınmıştır. Kurumun yönetim kurulu bir karar almak için toplansa mevzuata göre en az 5 kişi ile toplantı yapmak zorunda. Mevzuat böyleyken en az 5 kişi ile alınması gereken kararlar, 4 kişinin oyuyla belirleniyor. Bu durum yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Öte yandan kurum başkanının iki makamda birden vekâleten görev yapması akıllarda soru işareti bırakmaktadır.”

Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: