Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı.

Tepkilere neden olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; şüphelinin elindeki balyozla anıtın bacaklarının ön ve arka kısmına defalarca vurduğu, ardından bir süre de heykel önünde oturduğu yer aldı.