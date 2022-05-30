Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan şirket 8 yılda 12 milyar TL'lik ihale almış

Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan Yapı ve Yapı İnşaat kurucusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğunun ortaya çıkmasının ardından, şirketin 2014-2022 yılları arasında kamudan toplamda 12 milyar 374 milyon 427 bin 687 lira değerinde ihale aldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya üzerinden konuya dair belge paylaşan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “2014-2022’de Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş.’nin kazandığı ihale sayısının yüzde 87’si ve ihale tutarlarının yüzde 93,27’si 21/b pazarlık usulü veya belli isteklilerin davet edildiği ihale usulleriyle şirkete verildi” dedi.
Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle: