Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan şirket 8 yılda 12 milyar TL'lik ihale almış

Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan Yapı ve Yapı İnşaat kurucusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğunun ortaya çıkmasının ardından, şirketin 2014-2022 yılları arasında kamudan toplamda 12 milyar 374 milyon 427 bin 687 lira değerinde ihale aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden konuya dair belge paylaşan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “2014-2022’de Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş.’nin kazandığı ihale sayısının yüzde 87’si ve ihale tutarlarının yüzde 93,27’si 21/b pazarlık usulü veya belli isteklilerin davet edildiği ihale usulleriyle şirkete verildi” dedi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

"Atatürk Havalimanı pistini kıran Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş.’ye 2014-2022’de 21/b usulüyle adrese teslim verilen ihalelerin toplam tutarı: 12.374.427.687 TL.

21/b pazarlık usulü ihale: Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem. Bu yöntemle ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor.

İhalelerin yapıldığı yıllardaki ihale tutarlarının toplam dolar karşılığı: 1.453.453.093 dolar. Güncel kurla bugünkü TL karşılığı: 23.080.835.119 TL. Not: Ayrıca yapılan fiyat farkı ödemeleri de eklendiğinde bu tutarlar daha da artmaktadır.

2014-2022’de Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş’nin kazandığı ihale sayısının yüzde 87’si ve ihale tutarlarının yüzde 93.27’si 21/b pazarlık usulü veya belli isteklilerin davet edildiği ihale usulleriyle şirkete verildi.”