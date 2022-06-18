Atatürk Havalimanı'ndan da Bilal Erdoğan çıktı...

Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesinin ilk adımı 29 Mayıs’ta atıldı. Millet Bahçesi’ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı’nın imar planının içinde bulunmayan bir detay ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı’nın alanı içinde bulunan eski otel binasının okula dönüştürülmesi için ihaleye açtı. 1 Haziran’da onay verilen ihaleye son teklif tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi alan şirket 15 gün içerisinde inşaata başlayacak. Yüklenici şirket yer tesliminden itibaren 350 takvim gününde binayı okula dönüştürüp teslim edecek.

Planlamada, 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 175 bin 500 metrekarelik alan hastane, 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis alanı, 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis alanı, 52 bin 418 metrekarelik alan cami, 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olarak tanımlandı. Planda başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Etnospor için de alan ayrıldığı görüldü. Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5. Kültür Festivali’ni de 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.