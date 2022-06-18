Ankara Kızılay’da Somalilerin restoranları uzun süredir polis baskısı altında. Polisin, "Sizi burada istemiyoruz, sınır dışı edeceğiz" diyerek gözaltına aldığı restoran işletmecilerinin bazıları dükkanlarını kapattı.
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dün Kızılay’da tabelası yeniden asılacak olan Somali mutfağına ait ‘Saab Restoran’ın açılışına katıldı.
Çok sayıda polis restoranın açılışı öncesi sokakta önlem aldı. Açılış sırasında polisler ile Yeneroğlu arasında tartışma yaşanırken, Yeneroğlu polislerin tutumuna tepki gösterdi.
Görevli bir polis ile Yeneroğlu arasında yaşanan tartışmaya polisin sözleri dikkat çekti.
Kameralara yansıyan tartışmada polis memurunun "Senin gibi tiplere belli ne olduğu, ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş, ağızlara bak milletvekiliymiş" dediği görüldü.