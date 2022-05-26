Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı

Atatürk Havalimanı’na yapılacak "Millet Bahçesi" için 29 Mayıs Pazar günü tören düzenlenecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen açılış öncesi İYİP İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medyada dikkat çeken bir iddiada bulundu. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan "Millet Bahçes" için uçuş yasağı getirildiğini belirten Kıdık, "Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak" dedi.

"Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi" diyen Kıdık, "Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam Pazartesi sabah 09.00’a kadar devam edecek" paylaşımında bulundu.

Kıdık, bahsi geçen NOTAM'ları yayımladı.