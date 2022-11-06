Atatürk büstünü yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nin Aşağı Sarıkaya Mahallesi’ndeki okulun yeni yaptırılan Atatürk büstü, 28 Kasım 2022 tarihinde yapılan saldırının ardından bu kez de üzerine benzin dökülerek yakıldı. Yakma olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Boğazlıyan’a bağlı Yenipazar Beldesi’nin Aşağı Sarıkaya Mahallesi’ndeki okulun bahçesine yaptırılan Atatürk büstü, 28 Ekim 2022 tarihinde tahrip edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ali S. isimli şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Atatürk büstüne, 4 Ekim Cuma günü bu kez de ilk olayın failinin kardeşi olan Durmuş S. tarafından saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Şüpheli şahsın, daha önce tahrip edilen Atatürk büstünün üzerine benzin dökerek ateşe verdiği iddia edildi.

Yapılan ihbar üzerine olay mahalline giden güvenlik ekipleri, okulun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izledi ve saldırganın Durmuş S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Durmuş S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh hakimlikçe geçen cumartesi günü tutuklandı. (ANKA)