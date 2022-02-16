Atatürk büstüne saldıranların ifadesinde ‘Kadir Mısırlıoğlu’ ayrıntısı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kernek Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne saldıran 2 şüpheli, okulun ve çevredeki güvenlik görüntüleri takip edilerek yakalandı.

Atatürk büstüne saldıranların 17 yaşındaki Mustafa D. ile 15 yaşındaki Emirhan D.'nin olduğu öğrenildi.

‘Keşke Yunan kazansaydı diyen gerici yazardan etkilenmişler’

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadede “Keşke Yunan kazansaydı" diyerek Kurtuluş Savaşı’nı eleştiren, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı, "Fesli Kadir" diye de bilinen gerici yazar Kadir Mısıroğlu’ndan etkilendikleri için saldırıyı yaptıkları ortaya çıktı.

‘Sevap olduğunu düşünerek saldırdık...’

Saldırganlardan M.D, savcılıkta verdiği ifadede, “E.D. benim yeğenim olur kendisi ağabeyimin oğludur. Kendisi ile birlikte sürekli olarak internetten Kadir Mısırlıoğlu'na ait videoları. Olaydan yaklaşık 2-3 ay önce de izlemiş olduğum videolarda Kadir Mısırlıoğlu Atatürk'ün put olduğunu söyledi. Yine bu videolarda şu an ismini hatırlamadığım bir peygamberin putları kırdığından bahsediliyordu. Ben de sevap olduğunu düşünerek yeğenim olan E.D ile yolda yürürken gördüğümüz okul içerisindeki Atatürk heykelini kırmaya karar verdik. Olay tamamen aniden gelişen bir olaydır” dedi.

‘Elimizle kırdık ve çöp konteynerine attık’

Sözlerine devam eden M.D. “Misafirlikte olduğum içinde akşam saatlerinde yeğenim ile gezmeye çıktığım sırada okulu görmemiz üzerine söz konusu Atatürk heykelinin bulunduğu yerden elimizle kırdık ve yakında bulunan çöp konteynerinin içerisine attık. Bu olay için bizi yönlendiren söz konusu Atatürk heykelini kırmamızı isteyen hiç kimse yoktur. Tamamen Kadir Mısırlıoğlu'nun videolarından etkilendiğimiz için kendi irademizle böyle bir eylemi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan suçlarını itiraf eden 2 şüpheli verdikleri ifadelerin ardından Malatya Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, “Kamu malına zarar verme, Atatürk'ü temsil Eden Heykel, Büst ve Abideleri veya Kabrini kırma veya Bozma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.