Atatürk büstüne saldıran çocuklara hapis cezası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kernek Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki Atatürk büstüne 9 Şubat gecesi saldıran 17 yaşındaki M.D. ile 15 yaşındaki E.D. tutuklanmıştı. Şüpheli M.D. ifadesinde, olaydan 2-3 ay önce Kadir Mısıroğlu'nun videolarını izlediğini, onun Atatürk'e 'put' dediğini ve bundan etkilenerek E.D.'yle olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Bir süre sonra tahliye edilen M.D. ve E.D. hakkında Malatya Çocuk Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, M.D’ye ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma’ suçundan 10 ay, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

15 yaşındaki E.D. ise ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, her iki çocuğa verilen cezaları ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kapsamında erteledi. (ANKA)