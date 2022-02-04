Atatürk anıtına saldıranların ifadesi ortaya çıktı: 'Heykellerine tahammül edemiyorum'

Mustafa Kemal Atatürk anıtına saldıran ve bu nedenle tutuklanan kuzenlerin ifadeleri ortaya çıktı.

“Atatürk’ü sevmediğini ve heykellerine tahammül edemediğini” ifade eden C.F., ifadesin şunları söyledi:

“Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık.''

B.F. ise ifadesinde şunları dile getirdi:

“Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek işyerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim.”