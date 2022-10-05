Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma yaparak, 'böbreğini alacağız' dedikleri kadının yüzüne para saçtıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.