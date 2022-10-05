Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmalarına ilişkin görüntülerin Ataşehir’de özel bir hastanede geçen yıl gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." açıklamasında bulundu.

Söz konusu hastanenin Bayındır Sağlık Grubu'na ait Bayındır İçerenköy Hastanesi olduğu ortaya çıkmıştı.