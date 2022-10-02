Ataşehir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 20.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B., Mithatpaşa Caddesi'nde bulundukları sırada hareket halindeki bir araçtan üzerlerine ateş açıldı.

İhbar üzerine yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın meydana geldiği bölgede çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bu kişilerle aralarında husumet bulunan E.Ç., E.Ç. ve O. Ç. olduğunu belirledi.

Polis saldırı şüphelilerini gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.