Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Ataköy'de, D100 karayolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAY 158 plakalı otomobil, İçerenköy mevkisinde 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.
Sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)