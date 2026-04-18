Ataşehir Belediyesi’ne operasyon: CHP'li Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı

CHP'li belediyelere operasyonlar durmuyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı "yolsuzluk" operasyonu başlatıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

45 adrese eşzamanlı olarak baskın düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. İki firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan gözaltına alınan 18 kişiden Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Rüşvet' iddiaları

Sabah gazetesinin haberine göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin "rüşvet aldıkları" yönündeki ihbarlar üzerine Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler hakkında "Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak ile İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturma sürecinde "şüphelilere ait MASAK Raporları ve HTS kayıtlarının temin edildiği, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı" belirtildi.

Yapılan incelemelerde; "Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçlerde ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği" iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle:

1. Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

2. Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

3. Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

4. Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

5. Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

6. Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

7. Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

8. Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

9. Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

10. Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

11. Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

12. Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

13. Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü

14. Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü

15. Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

16. Cengiz Gündoğan – Ataşehir Belediye Çalışanı

17. Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.

18. Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık

19. Haydar Battal – Belediye Çalışanı

20. Murat Gerger – MG Yapı

21. Erhan Çelebi – Asraş Yapı