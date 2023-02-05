Ataşehir Belediyesi operasyonu: 17 kişi adli kontrol şartı ile serbest, 5 kişiye ev hapsi

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu gözaltındaki 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

Alp Haber'in aktardığına göre; 17 kişi adli kontrol ile 6 kişi ise direkt olarak savcılıktan serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 5 kişiye ise ev hapsi uygulanacak.

Böylece Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda tutuklu sanık kalmadı.

3 Ocak'ta Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.