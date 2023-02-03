Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatılmıştı: 'Fotoroman Süleyman operasyonlarına başladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ataşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturmayla ilgili “Fotoroman Süleyman’ bir süre durmuştu. Şimdi yine başladı belediyelerimizin üzerinden algı yaratmaya. Bizde onlara yedirecek belediye başkanı yok. Diz çökecek belediye başkanı yok” dedi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma süreciyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şunları söyledi:

'Yine operasyonlarına başladı'

“Bu sabah maalesef Ataşehir Belediyemize yine algı yaratma adına sanki çok önemli bir olumsuzluk varmış gibi sabah en erken saatlerinde yine bir operasyonla 21 belediye görevlisi maalesef gözaltına alındı. Tabi ‘Fotoroman Süleyman’ yine boş durmadı. Bir ara sessiz kalmıştı ama şimdi yine operasyonlarına başladı. Halbuki bu olay 2013 yılında birçok kez teftiş geçirmiş, inceleme geçirmiş bir olay. Birincisi bir mobilya alımıyla ilgili olay, diğeri de billboard, bunlar Sayıştay denetiminden geçmiş, müfettişlerce defalarca incelenmiş, hatta ve hatta soruşturmaya gerek yoktur kararı bile alınmış ama bir şey bulamadıkça eski dosyaları karıştır karıştır, ‘acaba buradan bir şey bulur muyuz? CHP’li belediyelere bir algı yaratabilir miyiz, bir operasyon yapabilir miyiz?’ bunun çabası içindeler ama boşuna uğraşıyorlar. Bizde onlara yedirecek belediye başkanı yok. Diz çökecek belediye başkanı yok.

'Seçim yaklaştıkça belediyelerimizi algıyla karalamaya çalışıyorlar'

‘Fotoroman Süleyman’ bir süre durmuştu. Bir süre böyle beklemişti. Şimdi yine başladı belediyelerimizin üzerinden algı yaratmaya. Ben salı günü akşamı da ifade etmiştim. Bunun bilgisi bize gelmişti ama görüyoruz ki haksızlıklarına, hukuksuzluklarına yeni bir dalga daha eklediler. Ataşehir Belediye Başkanımız tüm süreçte çok defa soruşturma geçirdi müfettişlerce incelendi. Geçmiş bütün yılları değerlendirildi, hiçbir şey bulunamadı. Aradan 10 yıl geçti, sanki mal bulmuş mağribi gibi buradan bir şey yaratmaya çalışıyorlar ama boşuna, bulamazlar, bulamayacaklar. Sadece ve sadece seçim yaklaştıkça belediyelerimizi algıyla karalamaya, kötülemeye çalışıyorlar. Çünkü belediyelerimizin hizmetlerini kıskanıyorlar. Vatandaşlarımızın nezdindeki başarısı onları maalesef her gün daha da farklı bir noktaya getiriyor. Buradan sanki bir şey varmış gibi, belediyelerimize sabah operasyonuyla algı yaratarak vatandaşımızı yanıltmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar, başaramazlar. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ve görevlerine devam edecek.” (ANKA)