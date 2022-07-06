Ataşehir Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşadıkları hak kaybına tepkili

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde en geç şubat ayında son bulması beklenen toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci, belediyenin oyalamasıyla ancak Temmuz ayı ortasında sonuçlandı.

Bu süreçte sözleşmeli memurlara, 657’ye tabi memurların yüzde 50 oranında "sosyal denge" ödemesi yapılması konusunda personelin itirazlarına karşın Tüm Bel-Sen’le mutabakata varıldı.

Kararın açıklanmasından önce konuyla ilgili personelin tepkisine ve net tavrına karşın sendika, kararında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sendikadan emrivaki

Sendikadan gelen bilgilendirme mesajında, “Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri olarak Battal Başkan'la birebir görüşmeye girdik, teklifimizi tekrardan ilettik fakat Battal Başkan'ın tavrı netti, kesinlikle sözleşmeli personeller için yüzde 50'den yukarı çıkmayacağını bize net olarak söyledi zaten, bu arkadaşlara birkaç ay içerisinde kadro çıkacağını söyledi, buna istinaden de ücretin 2022 yılı için 3250 TL, 2023 yılı için 4000 TL olarak karara bağlanmıştır" denildi.

Sözleşmeli personel, bu TİS süreciyle yaşadıkları zaman ve hak kaybını mobbing ve aşağılama olarak nitelendiriliyor.