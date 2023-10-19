Atanmayan İngilizce öğretmeni Akkuyu Santrali inşaatında yaşamını yitirdi

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul hayatını kaybetti.

İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Bul'un ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni olduğunu belirtti.

14 Ekim günü Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan işçi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "İş güvenliği ve işçi koruma gerekliliklerinin ihlal edilmesinden sorumlu bulunanların adalet önüne çıkarılması için gereken yasal yollara başvuracaktır" demişti.

İlk değil: İş cinayeti, yangın, zehirlenme

Öte yandan dün Akkuyu NGS inşaat sahasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yaklaşık 2 metrekarelik alanda çıkan yangın söndürülmüştü. Yaklaşık bir ay önceyse Akkuyu NGS’de çalışan yaklaşık 300 işçi verilen yemekten zehirlenmişti.

Dokuz ayda 1409 iş cinayeti

Bu yılın ilk dokuz ayında 1409 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İşçilerden 174'ü tıpkı İlyas Bul gibi yüksekten düşme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi tarafından yayımlanan rapora göre enerji iş kolunda son 10 yılda 372 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Enerji işkolunda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımınında yer aldığı rapora göre ölen işçilerden biri 14 yaşının altında çocuk işçiydi.