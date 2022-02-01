Ataması yapılmayan öğretmenlerden Ankara’da eylem: ‘50 bin atama istiyoruz...’

Ataması yapılmayan öğretmen adayları, bugün Ankara Ulus’ta bir araya geldi.

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adayları bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Her yurt toprağında görev almaya hazır olduklarını söyleyen öğretmenler, “öğretmensiz ne okul olur ne de sınıf” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Temennimiz, sesimize kulak verilmesi’

“Bizler, hayatını eğitime adamış ve geriye kalan hayatımızı da eğitmekten yana kullanacak olan eğitimin neferleriyiz. Herkesçe bilinir ki eğitimin bel kemiği öğretmenlerdir. Öğretmensiz ne okul olur ne öğrenci ne de sınıf. Nitelikli ve kaliteli eğitime ulaşma gayesi yolunda bayrağımızın dalgalandığı her yurt toprağında görev almaya hazırız. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi, sesimize kulak verilmesidir”.

‘Talebimiz 50 bin öğretmen ataması...’

"Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2021 KPSS’ye 377 bin öğretmen girmiştir. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış, son derece de dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hal almaması adına 2022 Şubat ayında, 2021 KPSS puanı ile 50 bin öğretmen atması talep ediyoruz".

‘Daha fazla mağdur olmak istemiyoruz’

"Dün açıklanan 15 bin atama, bir karma atamadır. Yani 2020 yılında KPSS’ye giren öğretmen adaylarının ve 2021 KPSS’ye giren öğretmen adaylarının ortak bir havuz neticesinde ataması gerçekleşti. Bunun sonucunda ise yaklaşık olarak 14 bin öğretmen 2021 puanıyla atanırken sadece 2020 puanıyla atanan öğretmen sayısı bin kişiyi geçmemiştir. Bizler öğretmenler olarak, daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. Her yıla ait bir atamanın olmasını istiyoruz. Karma alıma hayır diyoruz ve devletten 50 bin öğretmen ataması yapmasını talep ediyoruz.” (ANKA)