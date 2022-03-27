Ataması yapılmayan öğretmenler Ulus'ta eylem yaptı

Ataması yapılmayan öğretmen adayları, bugün Ankara Ulus’ta bir araya geldi. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adayları bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Atama beklerken yaşamını yitirenler için saygı duruşu

Atamaları yapılmadığı için AVM’lerde, inşaatlarda, sigortasız şekilde kurs merkezlerinde ve özel okullarda ağır koşullarda çalışmanın getirdiği çeşitli zorluklarla mücadele etmeye çalışan öğretmen adayları basın açıklamasına yaşadıkları zorluklara dayanamayıp hayatına sona veren öğretmenler için saygı duruşunda bulunarak başladı.

Yapılan açıklamada "Çığ gibi büyüyen atanamayan öğretmen sorunu biliyorsunuz ki ekonomik sorunları da beraberinde getiriyor. Bugün bu sebeplerden ötürü gelmek isteyip de gelemeyen öğretmenlerimizin desteği de bizimle, biliyoruz. Öğretmenlik mesleğini yapmak yerine seyyar satıcı olan, inşaatlarda çalışan, bir markette kasiyer olan, tekstil atölyesinde çalışan ve hiçbir işi olmayan yüz binlerce öğretmenin derdine çözüm bulmak ve sesi olmak için bugün burada bulunuyoruz" denildi.

Sayıştay’ın 2019 yılı Millî Eğitim Bakanlığı denetim raporunda 138 bin 393 öğretmen ihtiyacı olduğunu tespit ettiği dile getirilen açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ataması yapmak yerine ücretli öğretmen çalıştırmayı tercih etmesinin bu sorunu içinden çıkılmaz hale getirmekte olduğu vurgulandı.

50 bin atama talep ediyorlar

Öğretmen adayları mülakat mağduriyeti yaşamak istemediklerini vurgulayarak, 50 bin öğretmen atamasının gelmesini bir an önce beklediklerini dile getirdiler.

2021 KPSS ile atama talep eden öğretmenler son yapılan 15 binlik atamanın 2020 KPSS ile karma alım olduğunu, adayların farklı sorularla aynı puan sıralamasına alınmasının adil olmadığına vurgu yaptılar.

Branşlar arası adil dağılım

Son zamanlarda gündemde olan Okul Öncesi kontenjanına vurgu yapılan açıklamada öğretmen adayları, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ve diğer branşlardan kısmadan adil atama talep ettiklerini belirttiler.

Ücretli öğretmen sorunu

2 yıllık yüksekokullardan mezun olup asgari ücretin altında çalıştırılan ücretli öğretmenlerinin sayısının 80 bini aştığını belirten öğretmenler haklarının yendiğini dile getirdiler.

Özel okullarda sömürü

Yüksek puanlar almış olmalarına rağmen ataması yapılmayan öğretmenler tüm okulların yüzde 20’sinden fazlasını oluşturan özel okullarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Öğretmenler bu okulların düşük ücretli ve yoğun programlarının genç öğretmenlerin kariyerlerinin ilk yıllarında mesleki deformasyonla karşılaşmalarına neden olduğunu vurguladılar.