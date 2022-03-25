Özel okul öğretmenleri indirimli ulaşım hakkı için kampanya başlattı

Birlik Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri Ankara’da özel okul öğretmenlerinin de kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşım indiriminden yararlanması için, ilgili belediyelere başvuruda bulundu. Dilekçelerinde; belediyeler tarafından sağlanan indirimli ulaşım hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu ve kamu hizmetinde eşitlik ilkesinin Anayasal bir dayanağa sahip olduğunu belirten öğretmenler, indirimli ulaşım haklarını alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kamuda çalışan öğretmenlere sağlanan indirimli öğretmen kartı uygulaması pek çok ilde özel okul öğretmenlerini kapsamıyor. Buna karşın, örneğin İstanbul ve Antalya’da özel okul öğretmenleri de kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşımda indirimden yararlanabiliyor. Özel okulların çok büyük bir kısmında öğretmenlere servis hizmeti sağlanmadığından, öğretmenler çalıştıkları kuruma ulaşabilmek için günde en az 13 TL ödüyor. Bu nedenle Ankara’da özel okul öğretmenleri büyükşehir belediyelerine başvurarak indirimli ulaşım hizmetinden yararlanma hakkı talep ettiler.

ABB Ulaşım Genel Müdür Yardımcısı'na ziyaret

Birlik Sendikası adına indirimli ulaşım hakkı dilekçelerini teslim eden öğretmenler, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdür Yardımcısı Halit Özdilek'e ziyarette bulundu. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerden oluşan heyet, Birlik Sendikası'na ziyaret tarihine kadar iletilen imzaları teslim ederek eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek döneminde gerekçe gösterilmeden kaldırılan indirimli ulaşım hakkının yeniden öğretmenlere tanınmasının yaşadıkları ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda zorunlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da kullandıkları indirimli ulaşım kartını göstererek aynı haktan çalıştıkları ilde neden faydalanamadıklarını sordular.

Heyet, bu durumun ayrıca başka meslektaşlarıyla eşitsizlik yarattığına dikkat çeken öğretmenler, mesleğin kutsal olduğu ifadesinin dilde kalmamasını umduklarını ve Mansur Yavaş'la da görüşmeyi umduklarını belirterek "online kampanyamız halen sürüyor. Hakkımızı geri almakta kararlıyız" dedi.

Birlik Sendikası'nin özel kurum öğretmenleri için başlattığı online imza kampanyasına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi