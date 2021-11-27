Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın atanırken, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sezai Aydın atandı.

Bunlar dışında, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Yasin Kalem, Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Feyza İleri, Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan, Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri Uslu, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Koç ve Ömer Karademir’ın atandıkları öğrenildi.

Ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ilişkin atama kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. (İHA)